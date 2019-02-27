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/ Российские ученые изобрели новый способ диагностики рака

Российские ученые изобрели новый способ диагностики рака

Метод может повысить эффективность лечения.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Новый способ диагностики рака мозга нашли российские ученые из МГТУ имени Баумана, Института нейрохирургии имени Бурденко и института общей физики имени Прохорова, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов учреждений.

Речь идет о терагерцевом излучении, которое позволяет в 4 раза быстрее получать информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции. Отметим, что в настоящее время хирургическое лечение опухолей мозга осложнено как раз из-за невозможности четкого определения границ новообразования. Это может стать причиной того, что фрагменты раковых клеток могут остаться в организме человека даже после операции и тем самым вызвать повторное заболевание.

Новый метод позволит повысить эффективность лечения и выживаемость пациентов. Использование подобного излучения снизит длительность хирургического вмешательства и затраты на диагностику. Способ уже прошел тестирование на фрагментах опухолей мозга и доказал достоверность и универсальность, однако на его внедрение может уйти около 10 лет.

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