Владелец ГЛК «Солнечная долина» получил премию правительства РФ

Проект для детей-инвалидов был отмечен среди сотни других

Олег Сиротин, владелец ГЛК «Солнечная долина» в Миассе, стал лауреатом премии правительства РФ в области туризма. За проект для детей с ограниченными возможностями здоровья победитель получил 1 миллион рублей, говорится на официальном сайте правительства России.

Сегодня, 15 февраля, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил награды лучшим проектам в области туризма за 2023 год. Всего на премию подали заявки более сотни претендентов. Ежегодно лауреатами становятся самые уникальные и перспективные идеи по развитию туризма. В этом году жюри делало акцент на новейшие цифровые сервисы, образовательные проекты и туристические продукты с безбарьерной средой.

Среди сотни претендентов в десятку победителей вошел председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин. Его проект «Лыжи мечты — горы равных возможностей» направлен на реабилитацию детей с ограниченными возможностями, сочетающую горнолыжный спорт с занятиями творчеством и физкультурой. За проект Олег Сиротин получил премию и денежный приз в 1 миллион рублей.