«Десятый показатель по стране»: политолог оценил активность южноуральцев на выборах по поправкам в Конституцию

Голосовать можно как дома, так и на избирательных участках.

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С 25 июня россияне начали голосовать по поправкам к Конституции РФ. Всего за два дня проголосовало 21 171 137 человек, 490 476 из которых — жители Челябинской области. Политолог Александр Мельников оценил явку южноуральцев.

«Это 18,7% избирателей и десятый показатель по стране. Динамика по явке стабильная, второй день дал даже больший прирост, чем первый. При этом процесс идет спокойно, без скандальных историй. Уровень организации и в частности обеспечения мер безопасности на участках высокий — всё продуманнее и дисциплинированнее, чем на обычных выборах. Впереди еще ключевые дни голосования плюс собственно подведение итогов»,— сказал Александр Мельников.

Сегодня, 27 июня, по поправкам к Конституции РФ проголосовал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Политик отметил, что это голосование — важный экзамен для страны, поскольку многие ждут от него изменений, которые позволят сделать страну нерушимой и единой.

Кроме того, на участках можно проголосовать за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».