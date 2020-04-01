Пикники и прогулки по паркам вынудили власти региона ужесточить режим самоизоляции

Теперь все южноуральцы должны оставаться дома.

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В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции, об этом вчера, 31 марта, сообщил губернатор Алексей Текслер. Сегодня глава региона объяснил причины, по которым правительство области было вынуждено ужесточить меры и сменить режим рекомендательный режим самоизоляции на обязательный.

«Первая причина — это отношение наших граждан. На выходных и вчера, несмотря на рекомендательный режим, мы видели достаточно граждан на улицах, в парках, конечно не могли не реагировать на ситуацию. Второе — динамика заболеваний. Сейчас фаза заболевания контролируемая, мы хотим, чтобы она такой же осталась. С 18 числа Роспотребнадзор выдавал по 500 постановлений в сутки, людям, которые вернулись из-за границы. Самое большое количество — 29 числа, 752 постановления. Вчера было выдано уже 339 постановлений. Поток приезжающих из за границы снижается, эта динамика продолжится», — сообщил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что если граждане будут оставаться дома, фазу эпидемии можно будет контролировать

Кроме того, Алексей Текслер отметил, что в регионе будут применять все меры ответственности, которые предусмотрены для граждан, нарушающих режим самоизоляции.