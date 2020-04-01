Жидкость для уничтожения коронавируса создали российские учёные

Установка для её создания практически готова.

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Российские учёные из московского инновационного центра «Сколково» создали специальную установку, которая превращает воду в жидкость, которая, возможно, сможет уничтожить коронавирусную инфекцию, передают «Известия». При этом её стоимость мала, а вреда организму человека она не приносит.

Речь идёт об обработанной холодной плазмой воде, которая убивает бактерии, грибки и вирусы. Известно, что в жидкости разрушаются белки, и после обработкой такой водой любых поверхностей на них ничего не остаётся после ее высыхания.

Технология работы новой установки следующая: аппарат производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, а она, в свою очередь, приобретает особые свойства: атомы теряют часть электронов и не могут соединиться в молекулу воды, что приводит к возникновению различных форм кислорода и водорода. Получившиеся частицы повреждают клеточные мембраны патогенной микрофлоры и оболочки вирусов, в результате чего вирус погибает. Кроме того, в полученной жидкости также образуется хлорноватистая кислота, которая тоже активно борется с вирусами.

Учёные назвали такую воду "Магнарил".По словам разработчиков, она будет стоить около 100 рублей за 1000 литров, а использовать её можно, в отличие от дешевой и эффективной перекиси водорода, при обработке любых поверхностей, медицинских масок и воздуха вообще. Этой же жидкостью можно увлажнять воздух.

На данный момент учёные дорабатывают своё изобретение, занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийной производства.