Медикам зафиксируют оклады

Владимир Путин пообещал изменить систему оплаты труда в здравоохранении.

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Глава государства в своем ежегодном послании Федеральному Собранию объявил о том, что в 2020 году, как и было обещано, начнется поэтапное внедрение новой системы оплаты труда работников здравоохранения. Как отметил Владимир Путин, она будет основана на «прозрачных, справедливых и понятных правилах». Планируется установить фиксированные доли окладов в заработной плате, а также утвердить единый по стране перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

«Понимаю, что реализация всех заявленных целей требует значительных ресурсов, если вы вернетесь к тому с чего я начал, это большие деньги. В этой связи прошу правительство еще раз вернуться к определению приоритетов нашего развития при сохранении бюджетной устойчивости. Это наше преимущество, которого мы достигли за последние годы и никак не можем потерять», — обратился к парламентариям Владимир Путин.

Напомним, не так давно в Челябинской области прошла волна возмущений работников станций скорой медицинской помощи в ряде муниципалитетов. Со всеми из них были проведены встречи и беседы специалистами регионального Минздрава, но в некоторых территориях вопросы у медиков остались.

Как следует из сегодняшнего послания президента, систему здравоохранения ждет новая, «прозрачная» система оплаты труда, которая будет понятна всем.