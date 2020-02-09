«Будет разбор полетов»: Алексей Текслер отреагировал на ситуацию с карантинными центрами

Возможно, Челябинскую область ждут новые кадровые решения.

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Алексей Текслер отреагировал на ситуацию, которая развернулась вокруг карантинных центров, развернутых в Челябинской области из-за коронавируса. Сначала стало известно, что такой появился в Варненском районе. День спустя Минсоцотношений региона заявило о его закрытии. В ведомстве отметили, что удобнее перевозить людей в Сосновский район, поэтому новый пункт открылся там. Однако и его расформировали сегодня же. Людей перенаправили для наблюдения в стационары больниц.

«Утром собираю совещание по ситуациям с карантинным центром. Будет разбор полетов. Такие объекты должны быть хорошо подготовлены!» — написал в своем инстаграме глава региона.

Отметим, подобные зоны организуют во всех регионах страны. В карантинные пункты свозят здоровых людей, которые прибывают из стран Азии, чтобы в течение двух недель — такой инкубационный период коронавируса — за ними наблюдали врачи. Всех, у кого проявятся признаки заражения, незамедлительно переводят из карантина в инфекционные отделения, где подготовлены все условия для наблюдения и лечения.

С момента начала распространения нового вируса в Челябинской области не было зарегистрировано ни одного зараженного человека.