Главный кардиохирург Челябинской области получил медаль Минздрава России

Сегодня Олег Лукин отмечает 60‑летний юбилей

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, главный кардиохирург Челябинской области Олег Лукин награжден медалью имени Николая Семашко. Эта награда учреждена в 2020 году Минздравом России и вручается за особый вклад в укрепление системы общественного здоровья. Сегодня же, 16 января, Олег Лукин отмечает свое 60-летие, сообщает пресс-служба ФЦССХ.

«Олег Лукин прошел путь от санитара до руководителя одного из самых лучших в России центров сердечно-сосудистой хирургии. Он заслужил не только многочисленные звания и награды, но и глубокое уважение коллег, преданность коллектива, искреннюю благодарность многочисленных пролеченных пациентов»,

— отмечают в пресс-службе.

Можно сказать, что в медицину Олег Лукин попал случайно. Когда будущий доктор учился в 9-м классе, у него внезапно умер отец. В это же время одноклассник позвал Лукина на каникулах поработать санитаром в областной больнице. Здесь Лукин первый раз побывал в операционной и увидел, как кардиохирурги возвращали к жизни больное сердце. В сердце парня тогда родилась большая мечта — стать хирургом.

«Олег Лукин стал блестящим кардиохирургом. Одним из первых в регионе он освоил методику аортокоронарного шунтирования, которая сегодня стала рутинной. Лукин стремительно рос как профессионал и в 2010 году принял под свое руководство вновь созданный Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»,

— добавляют в пресс-службе.

Сегодня челябинский ФЦССХ — один из лучших кардиоцентров страны, каждый год здесь выполняют около 6,5 тысячи операций взрослым и детям. Доктора кардиоцентра оказывают практически все виды высокотехнологической медицинской помощи, а также применяют эксклюзивные методики.

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Лукин не только эффективный руководитель, но и ученый, преподаватель, а еще основатель медицинской династии: старший сын пошел по стопам отца и тоже стал хирургом.