Главный дорожник Челябинска рассказал, когда спроектируют дороги к домам возле «Плодушки»

Также с жителями поделились планами по ремонту других улиц в Ленинском районе

Проект строительства дороги по улице Агалакова от Гагарина до Гранитной передан в Госэкспертизу. Об этом и текущей ситуации с соседними дорогами в Ленинском районе рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

После получения положительного заключения Госэкспертизы специалисты комитета дорожного хозяйства подготовят необходимую документацию для проведения тендерных процедур по этому объекту. Ориентировочный срок начала строительных работ — 2022—2023 годы.

Также разъяснили ситуацию с дорогой по улице Гранитной. Выполнение контракта по проектированию сорвал подрядчик ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». Проект дороги должны были сдать еще прошлой весной. После стороны достигли соглашения и передвинули сроки на 15 сентября 2021 года, однако работа вновь была сорвана.

«В адрес ООО „ЧИГПТ“ направлена досудебная претензия с приложением соглашения о расторжении договора по соглашению сторон с возвратом суммы, уплаченной по договору в качестве аванса. Подрядная организация от подписания данного соглашения отказалась, в связи с чем администрацией Челябинска подано исковое заявление в суд», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Очередное заседание назначено на 23 мая. После завершения судебных тяжб мэрия сможет повторно начать поиски нового подрядчика.

Также заключен контракт с ООО ПО «ВИРАЖ» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улицы Бобруйской от Энергетиков до Агалакова. Срок завершения проектирования — 20 ноября 2022 года.

«Для передвижения пешеходов вдоль улицы Бобруйской от улицы Энергетиков до супермаркета SPAR обустроена асфальтированная пешеходная дорожка. С целью обеспечения безопасности дорожного движения подрядной организацией ООО „Строймеханизация“ в начале апреля текущего года выполнены работы по грейдированию грунтовых участков дорог по улице Агалакова от дома № 48 до Монастырской заимки „Плодушка“ (до Прохладной), а также улицы Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Данные мероприятия подрядчик будет проводить 3—4 раза в неделю до полного высыхания грунта.

Напомним, после жалобы жителей Ленинского района Челябинска в соцсетях на непроезжее состояние дороги на пересечении улиц Агалакова и Прохладной ее начали отсыпать и грейдировать. Об этом ИА «Первое областное» сообщил местный житель.

Ранее в Челябинске подрядчики начали ямочный ремонт на самых проблемных участках. С таянием снега на дорогах города нередко сходит и асфальт. Дорожники заливали ямы «холодным» материалом, который можно использовать и в зимний период. Это позволит покрытию продержаться до наступления настоящего тепла, когда уже можно проводить полноценный ремонт и начнут работать асфальтные заводы, пояснили в пресс-службе мэрии города.



Ремонт горячим асфальтом начали 5 апреля.

