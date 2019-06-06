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/ Алексей Текслер рассказал, как помочь малому бизнесу, на экономическом форуме в Питере

Алексей Текслер рассказал, как помочь малому бизнесу, на экономическом форуме в Питере

Одной из проблем глава региона видит снижение реальных доходов населения.
сегодня в 12:57
  |  Общество

Участие в Петербургском международном экономическом форуме принял Алексей Текслер. Глава Челябинской области с представителями других регионов, банковской сферы и общественных организаций обсудил перспективы развития малого бизнеса. В качестве простого примера, почему в Челябинской области тяжело быть предпринимателем, Алексей Текслер привел снижение среднего чека в кафе на 50%. Причина проста — реальные доходы населения падают.

На мой взгляд, это ключевое, с чем связана, в том числе, перспектива развития малого бизнеса. Естественно, когда нет платежеспособного спроса, обеспеченного зарплатами крупного промышленного бизнеса, есть проблема с развитием малого бизнеса. Первая и ключевая задача — дать толчок, в том числе, промышленному развитию региона, потому что все это сообщающиеся сосуды. — сказал Алексей Текслер.

Глава Челябинской области также отметил, что в регионе слишком высокая фискальная нагрузка, а соседние области предоставляют более выгодные условия. Нужно это исправить и вернуть бизнесменов в Челябинск. Здесь им будет удобнее вести дела, потому что в Челябинской области функционирует МФЦ для бизнеса. Кроме того, в регионе должна развиваться сфера микрофинансирования.

В целом развитие региона, возможность зарабатывать и тратить деньги, реинвестировать их из крупного в малый и средний бизнес, социальную сферу, — то, что должно дать основу развитию малого бизнеса, и здесь нужно малый бизнес накачивать возможностями, снимать регуляторные вещи, выравнивать фискальные условия с другими регионами. — резюмировал Алексей Текслер.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня на территории Санкт-Петербурга.

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