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/ Главную сцену челябинского театра оперы и балета обновят

Главную сцену челябинского театра оперы и балета обновят

Также ремонт ждет балетный зал культурного учреждения.
сегодня в 12:35
  |  Общество

Попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки провел первое заседание. Его посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На нем были подведены итоги работы в 2018 году и обозначены планы на 2019 год.

Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2019 год — Годом театра. Мы работаем по поддержке государственных и муниципальных театров. Финансируем новые постановки, обновляем материально-техническую базу, стимулируем гастрольную деятельность. — отметил глава региона.

В 2018 году попечительский совет начал работу над строительством помещения для хранения декораций, а также поддержал новые постановки и гастроли труппы театра. В 2019 году запланирован ремонт главной сцены и балетного зала, создание музея театра, а также поддержка премьерных спектаклей, помощь в организации гастролей в Большом театре, а также проведение фестиваля «В честь Екатерины Максимовой».

Кроме того, два года назад по инициативе попечительского совета была создана Детская школа вокального искусства.

Сейчас эта школа стала одним из крупнейших региональных центров детского и юношеского творчества. Сегодня здесь занимаются 65 талантливых ребят со всей Челябинской области. — отмечает председатель попечительского совета Челябинского театра оперы и балета, акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

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