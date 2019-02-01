/ Артисты театра имени Глинки отправятся на гастроли во Францию

Труппа представит спектакль «Лебединое озеро».

Артисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки отправятся на гастроли во Францию. Со спектаклем «Лебединое озеро» они посетят 49 городов в их числе Париж, Ницца, Марсель, Экс-ан-Прованс и другие.

Гастроли состоятся в рамках совместного проекта Челябинского театра оперы и балета с французским продюсерским центром «Franceconcert».

Мы впервые выезжаем на гастроли составом, в котором большинство артистов приглашены из других российских театров. Это позволит сохранить все репертуарные спектакли в афише. — отметил директор театра оперы и балета имени Глинки Владимир Досаев.

Французский тур челябинского театра продлится три месяца. Уже в апреле артисты вернуться в столицу Южного Урала.