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Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!
Немного истории появления и развития нашего региона.
/ 50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области

50 раз отпразднуют Год театра в Челябинской области

Именно столько позиций в списке мероприятий, посвященных знаковому событию.
сегодня в 14:52
  |  Общество

В Министерстве культуры Челябинской области опубликовали список мероприятий, которые пройдут на территории региона в Год театра. В нем 50 наименований — фестивали, конкурсы и выставки.

Самым масштабным проектом, в котором объединятся разные театральные жанры и формы, станет фестиваль #ТеатрПространствоСвободы, впервые стартовавший по инициативе Минкульта в прошлом году. Также ожидается открытие выставки «Экспозиция на нитях», посвященной истории театра кукол.

В цикл мероприятий также вошли театральная универсиада «UniFesT — 2019», возрожденная после перерыва, фестиваль театральных капустников «Чугунок», Всероссийский конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко и др.

В Год театра стартует нацпроект «Культура», на который мы рассчитываем. В проект попали и наши мероприятия, к примеру, Всероссийский фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Две маски», который проводит областной центр народного творчества, а также предусматривается укрепление материальной базы. — рассказал глава Министерства культура Алексей Бетехтин.

Знаковыми станут гастроли театра оперы и балета в Москву, в рамках соглашения, подписанного в 2017 году. Челябинская труппа покажет на столичной сцене три постановки: оперу «Риголетто», а также балеты «Пахита» и «Кармина бурана». В свою очередь, москвичи привезут в Челябинск две балетных постановки.

Летом состоится балетный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». В столицу Южного Урала съедутся лучшие коллективы страны. Осенью же зрителей ждет очередная «Камерата».

Отметим, официальный старт году театра в Челябинской области был дан 13 декабря прошлого года. Закрытие же состоится 12 декабря 2019 года.

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