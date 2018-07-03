/ Фонтан запустили на «цветущем» пруду Девичьи слезы

Водоем частично освободили от тины.

Жители Ленинского района пожаловались на состояние пруда Девичьи слезы. Водоем «зацвел», покрылся тиной, при этом воды в нем стало меньше. В начале июля Девичьи слезы начали готовить к установке фонтана, «зимовавшего» в хранилище. При этом внимательные жители района заметили, что тина в водоеме осталась. Этот факт вызвал недоумение. В администрации пояснили: на пруду идут работы по очистке, но появлению фонтана они не помешают.

С четверга прошлой недели происходила очистка пруда, причем чистили в четверг, пятницу, субботу и в этот понедельник. Части фонтана были завезены в воскресенье, его дособирали. Сегодня действительно его разместили на пруду. Место, где будет работать фонтан, уже чистое, а его работа будет способствовать уменьшению количества тины, так как количество кислорода в воде увеличится. Очистка пруда будет продолжаться. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Отметим, что вопрос обмеления пруда решается экспертами. Ранее администрация приняла решение закачать в Девичьи слезы 300 кубических метров воды, но результата это не принесло.

В настоящее время заключается договор на гидрологическое обследование пруда. Результаты обследования будут получены 15 июля 2018 года. На основе заключения будет разработан план спасения пруда. — сообщал на своей странице в соцсетях глава Ленинского района Александр Орел.

Напомним, пруд Девичьи слезы не предназначен для купания, зато по его берегу можно гулять. Ведь там год назад появился сквер «Семейный», со скамейками и зелеными насаждениями, велосипедными дорожками.