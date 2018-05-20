/ Южноуральцев приглашают на фестивали и ярмарки в каждый летний уикенд

Мероприятия придутся по душе и детям, и взрослым.

Никто не будет скучать в летние выходные на Южном Урале. Центр развития туризма представил афишу мероприятий на уикенды трех жарких месяцев. Примечательно, что авторы не забыли ни про одну категорию населения, поместив в афишу и события для малышей и праздники для взрослых. Мероприятия не только позволят развеяться после трудовой недели, но и покажут новые места в Челябинской области, может быть, не виденные кем-то из участников раньше.

Хочу отметить, что все наши событийные мероприятия — бюджетные, рассчитаны на семью с любым доходом. Основные затраты, по сути, на дорогу и питание, проживание возможно и в палаточном лагере бесплатно. Фестивали в основном проводят государственные и муниципальные учреждения, у них нет цели получить коммерческую прибыль. — рассказал директор центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Афиша выходных мероприятий:

19 мая - Приусадебный фестиваль «Мой Белый дом» - усадьба Демидовых (Кыштым).

30 мая - 2 июня - Гастрономический фестиваль «Уральская кислица» - Сака.

3 июня - Фестиваль традиционной казачьей культуры «Злата-горка» - Златоуст.

6 июня - «Люди Слюдяной горы» - поселок Слюдорудник (Кыштым)

9 -11 июня - Фестиваль водного туризма «Айские притёсы» - Саткинский район.

11 июня Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» - музей-заповедник «Аркаим».

12 июня - Фестиваль «Русский хоровод» - Кыштым.

15 -17 июня - Ильменский фестиваль - ГЛЦ «Солнечная долина».

15 -17 июня - Рыболовный фестиваль «Голавль» - поселок верхняя Лука (Усть-Катавский район).

22 - 24 июня - Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества - село Демарино (Пластовский район).

7 июля - Молодецкие забавы «На Ивана, на Купала» - музей-заповедник «Аркаим».

19 - 22 июля - Фестиваль деревянной скульптуры «Уральский характер» - Златоуст.

19 - 22 июля - Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия - Златоуст.

На фестивале представят яркие локации каменного, бронзового, раннего железного веков.4 - 5 августа - Ярмарка «На рудниках» - поселок Слюдорудник (Кыштым).18 августа - Фестиваль «Августовские спасы» - музей-заповедник «Аркаим».