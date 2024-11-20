Главе Челябинска рассказали про крыс на контейнерных площадках в центре города

Алексей Лошкин поручил организовать борьбу с грызунами на улице Телевизионной

В центре Челябинска начали бороться с крысами — грызунов заметили жители улицы Телевизионной на контейнерных площадках с переполненными мусорными баками, которые пожаловались главе города.

Работа по борьбе с грызунами в центре города организована по поручению Алексея Лошкина.

Также градоначальник обратил внимание регоператора «ЦКС» на сверхнормативное накопление мусора на некоторых площадках города и предложил пересмотреть на них график вывоза отходов.

Напомним, ранее мэр выступил с инициативой установить таблички с графиком вывоза мусора на всех контейнерных площадках, чтобы автовладельцы понимали, когда точно не стоит парковаться у баков.