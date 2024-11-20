В центре Челябинска начали бороться с крысами — грызунов заметили жители улицы Телевизионной на контейнерных площадках с переполненными мусорными баками, которые пожаловались главе города.
Работа по борьбе с грызунами в центре города организована по поручению Алексея Лошкина.
Также градоначальник обратил внимание регоператора «ЦКС» на сверхнормативное накопление мусора на некоторых площадках города и предложил пересмотреть на них график вывоза отходов.
Напомним, ранее мэр выступил с инициативой установить таблички с графиком вывоза мусора на всех контейнерных площадках, чтобы автовладельцы понимали, когда точно не стоит парковаться у баков.