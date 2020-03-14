Водитель присвоил себе чужой телефон в Челябинской области

Стоимость сотового — 15 тысяч рублей.

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В дежурную часть ОП «Новозлатоустовский» с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что оставила свой телефон в магазине.

Вскоре подозреваемый был задержан. Выяснилось, что 24-летний водитель-экспедитор выбросил сим-карты владелицы, а телефон забрал себе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Телефон изъяли и вернули потерпевшей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.