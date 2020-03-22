Более миллиона рублей присвоили себе мошенницы в Челябинской области

Женщины оформляли кредиты на других людей, а деньги забирали себе.

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В Копейске Челябинской области две местные жительницы совершили множество денежных махинаций, в результате которых получили свыше миллиона рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, чем занимались женщины и кто пострадал в результате их незаконных действий.

Известно, что одна из местных жительниц, работая менеджером в кредитной организации, договорилась со своей знакомой о том, чтобы та находила людей, которые будут за определённую плату соглашаться оформить на себя кредит. При этом женщины забирали деньги себе, обещая «клиентам» погасить займы самостоятельно.

На «удочку» попались 85 человек: все они оформили кредиты по своим паспортам и отдали деньги мошенницам, причинив ущерб на общую сумму более одного миллиона рублей.

«Сотрудниками полиции установлено, что местные жительницы 1964 и 1982 годов рождения изначально не намеревались закрывать кредитные обязательства. По факту их действий возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ „мошенничество“»,— сообщили в ведомстве.

Женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное мошенницам грозит до десяти лет тюремного заключения.