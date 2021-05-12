Минприроды РФ окажет поддержку в развитии нацпарка «Таганай»

Глава Златоуста Максим Пекарский и экс‑директор НП Алексей Яковлев оценили готовность к туристическому сезону

Глава Златоуста Максим Пекарский встретился с замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексеем Яковлевым, а также и. о. директора национального парка «Таганай» Эльвиной Новоселовой. Руководители обсудили готовность инфраструктуры нацпарка к летнему сезону, а также перспективы развития совместных с городом проектов.

«Мы переживали, что с переводом Алексея Яковлева в Минприроды России парк не сможет удержать заданных темпов. Но я вижу, что у Таганая молодая, сильная и профессиональная команда, которой все по плечу, спасибо за это коллегам», — заявил глава Златоуста Максим Пекарский.

По словам бывшего директора нацпарка Алексея Яковлева, он готов оказывать поддержку «Таганаю» со стороны Минприроды РФ. Также отметил работу коллег.

«„Таганай“ начал полномасштабное обустройство троп и дорог — это то, что мы готовили несколько лет, — не побоялись, обустроили несколько километров технологической дороги несмотря на массу сложностей и проблем, молодцы! Теперь я точно уверен, что через 3—5 лет сеть Таганайских троп по качеству не будет уступать по этому компоненту лучшим европейским и американским паркам», — отметил Алексей Яковлев на своей странице в соцсети.

Посетителям нацпарка рассказывают не только о правилах посещения, но и о том, зачем такие природные территории необходимо охранять, почему существуют запреты, о работниках «Таганая».

Сократилось количество споров с местными жителями.

«Новая команда решилась на ключевое изменение — жители Златоустовского городского округа и Кусинского муниципального района (в этих муниципалитетах и расположен НП „Таганай“) посещают парк бесплатно. Честно скажу, у меня другое мнение, но коллеги взяли ответственность на себя, обосновали и утвердили изменения. Им за это почет и уважение, надо только не забыть сделать следующий, не менее важный шаг — убедить всех златоустовцев и кусян бережно относиться к родному национальному парку», — подчеркнул Яковлев.

Качественный туристический сервис и надежную охрану парка от браконьерства, пожаров и незаконного лесопользования он назвал «таганайскими стандартами работы».

Напомним, в майские каникулы национальный парк «Таганай» посетили более семи тысяч человек, преимущественно — жители Челябинской области. Также по туристическому маршруту прошли гости из Ижевска, Уфы, Тюмени, Омска и других городов.