В Челябинской области отремонтируют дорогу к национальному парку «Таганай»

На работы готовы направить 277 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит аукцион по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта автомобильной дороги Златоуст — Магнитка. Эта трасса ведет к национальному парку «Таганай» и съезду к Черной скале. Начальная цена контракта составляет 277 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Подрядчику, которого выберут в начале сентября, предстоит отремонтировать 7,7 км автодороги на территории Златоустовского городского округа и Кусинского района. Трасса будет двухполосной с шириной каждой полосы в 3 м. Также техническим заданием предусмотрено создание велосипедной и пешеходной дорожки протяженностью 6,5 км. Велодорожка будет шириной 0,75 м, пешеходная часть маршрута — 1,2 м.

Средства направят из областного бюджета. В 2021 году подрядчику нужно будет провести подготовительные и строительно-монтажные работы по устройству земельного полотна. Завершить ремонт необходимо к 25 октября 2022 года.