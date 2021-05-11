В майские каникулы Таганай посетили более семи тысяч туристов

К летнему сезону в национальном парке обновили инфраструктуру

В майские каникулы в национальном парке «Таганай» побывали более 7 тысяч посетителей. Большая часть из них — жители Челябинской области. Кроме того, по туристическому маршруту прошли гости из Ижевска, Уфы, Тюмени, Омска и других городов, сообщили в пресс-службе парка.

К летнему туристическому сезону здесь обновили инфраструктуру: полностью завершено обустройство тропы на новом маршруте в урочище Семибратка. Сейчас там идет строительство визит-центра, который запланировано открыть к концу года.

«На территории парка идет обустройство приютов и туристических стоянок, мы тиражируем там наши типовые решения — кострища, беседки, настилы для палаток, туалеты. В двух приютах открылись визит-центры, это не только туристическая, но и информационная инфраструктура. Придя туда, наш посетитель может не просто передохнуть, но и узнать что-то новое. Например, о том, как в парке организован раздельный сбор мусора», — отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Специалисты «Таганая» подсказывают посетителям маршруты по природным достопримечательностям. С января по апрель 2021 года на территории нацпарка побывали более 53 тысяч человек. Ожидается, что к концу года его посетят около 200 тысяч туристов.