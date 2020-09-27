В Челябинской области за сутки скончались пять человек с коронавирусом

Ещё шесть южноуральских школьников подхватили инфекцию.

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На сегодняшний день, 27 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 16493 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболел 81 человек, 6 из них — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро 27 сентября в региональных больницах на лечении остаются 3224 пациента. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— прокомментировали в ведомстве.

81 человек выздоровел за сутки, всего с начала пандемии выздоровело 12755 пациентов. По предписанию Роспотребнадзора на карантин по коронавирусу закрыт один класс.

«За сутки в Челябинской области скончались 5 пациентов. От COVID-19: пациент, 63 года. От других причин: хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 46 лет; постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет (ковид сопутствующий) — пациент, 72 года; первичный миелофиброз, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 60 лет; диффузный кардиосклероз при стенозирующем атеросклерозе, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 67 лет»,— добавили в Минздраве.

Всего с марта 2020 года в регионе проведено 605 126 тестов на выявление коронавирусной инфекции методами ИФА и ПЦР. За сутки медики провели 5026 тестов.