Глава Роспотребнадзора рассказала, нужно ли россиянам носить маски на пляже

Напомним, во многих регионах действует обязательный масочный режим.

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Россиянам на пляже защитные маски будут не нужны. А вот соблюдать другое важное правило для того, чтобы не заразиться коронавирусом, придётся соблюдать. Подробнее в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эти рекомендации прописаны. Носить маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими должно соблюдаться. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже»,— сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, среди основных правил во избежание заражения коронавирусом являются обязательное ношение маски в общественных местах, соблюдение социальной дистанции в 1,5–2 метра, а также соблюдение личной гигиены.

На сегодняшний день в России зафиксировано 405 843 случаев заражения коронавирусом. 171 883 уже выздоровели и выписаны из больниц, 4 693 умерли. Во многих российских регионах, включая Челябинскую область, введён обязательный масочный режим.