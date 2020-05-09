Рекомендации по снятию ограничений представили в Роспотребнадзоре

Регионы будут самостоятельно решать, когда и как им проводить рекомендованные мероприятия, исходя из ситуации.

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Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений. Методика оценки готовности включает в себя оценку сразу нескольких параметров. Подробнее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными»,— говорится в сообщении.

Всего будет три этапа отмены ограничений. На первом станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших магазинов и предприятий, деятельность которых связана с потребителями. На втором этапе начнут работать предприятия торговли большей площади, но с ограниченным числом посетителей. Также начнут работу отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг.

«На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания и принятия мер при вынужденном выходе из дома, а также сохранение работы удалённо, если это возможно. Сохранится соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования»,— добавили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что методические рекомендации сформированы исходя из главной цели — сохранения жизни и здоровья человека в нашей стране.

Рекомендации уже разосланы главам регионов, и принимать решения они будут исходя из ситуации в своей области.