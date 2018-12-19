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/ «Трактор» попытается взять реванш у «Торпедо» за домашнее поражение

«Трактор» попытается взять реванш у «Торпедо» за домашнее поражение

Челябинцы и нижегородцы встретятся во второй раз в этом сезоне.
сегодня в 11:41
  |  Хоккей

Матчем против нижегородского «Торпедо» продолжит выездную серию челябинский «Трактор». Очередная встреча команд пройдет в Нижнем Новгороде, в КРК «Нагорный».

Команды уже играли между собой в этом году. 24 ноября нижегородцы приезжали в Челябинск и одержали победу со счетом 5:3. Всего же в рамках чемпионатов КХЛ команды встречались между собой 21 раз. 13 побед на счету «Трактора» и 8 на счету «Торпедо».

Команды по-разному провели прошедшие матчи. Челябинцы в упорном противостоянии одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Подопечные Алексея Тертышного нанесли в прошлом матче всего 9 бросков в створ ворот, но и этого хватило для победы.

А вот команда «Торпедо» проиграла свой матч. Нижегородцы в не менее упорном матче со счетом 2:3 уступили другой команде из Челябинской области, магнитогорскому «Металлургу».

На данный момент в активе волжан 46 очков в 39 играх текущего сезона и 7 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» же находится на подступах к кубковой восьмерке. В активе челябинцев 37 баллов в 37 играх и 9 место в Восточной конференции. В случае, если идущий на 8 месте китайский «Куньлунь» проиграет московскому «Динамо», а «Трактор» одержит победу над нижегородцами, то челябинская команда поднимется на заветное восьмое место и попадет в зону плей-офф.

Встреча состоится сегодня, 19 декабря, в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. А для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция игры.

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