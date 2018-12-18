/ «Тяжелый получился матч». «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Для победы челябинцам хватило всего одного гола.

Челябинский «Трактор» переиграл «Нефтехимик» в первом, после перерыва на Кубок Первого Канала, матче. Третья встреча члябинцев и нижнекамцев в этом сезоне закончилась со счетом 1:0 в пользу «черно-белых».

Единственную шайбу на шестой минуте первого периода забросил защитник «Трактора» Никита Никитин. Находясь на синей линии, он бросил шайбу в направлении ворот Федора Коротаева, после чего она оказалась в сетке.

После матча, исполняющий обязанности главного тренера челябинцев Алексей Тертышный отметил, что несмотря на преимущество хозяев по броскам, «Трактору» для победы хватило всего одной шайбы.

Хочу поздравить ребят с победой. Тяжелый получился матч. Соперник нас перебросал втрое. Очень хорошо сыграл вратарь, игроки «пятак» чистили. Предопределил момент, когда мы во втором периоде выстояли четыре минуты в меньшинстве. Было тяжело. Ребята справились, и нам хватило гола для победы. — отметил Тертышный.

А вот главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров наоборот, пожаловался на отсутствие забитой шайбы. По мнению специалиста, из-за этого его команда потеряла уверенность в себе.

Хочу поздравить «Трактор» с победой. Настраивались, знали, что будет тяжелая игра. С одной стороны установку выполнили, движение было, на мой взгляд. Но когда не забиваешь, теряется уверенность и начинаешь нервничать. Получился сумбур. Были моменты, могли реализовать и уйти на ничью, но что-то не получилось. — сказал Андрей Назаров.

Следующий матч «Трактор» проведет в среду, 19 декабря. В Нижнем Новгороде челябинцы сыграют против «Торпедо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) 0:1

Голы:

5:05 — Никита Никитин, «Трактор»

Статистика матча: Броски: 68−25; Броски в створ: 37−9; Голы: 0−1; Вбрасывания: 32−20; Блокированные броски: 9−13; Силовые приемы: 10−6; Время в атаке: 15:41—07:18; Штраф: 4−8.