/ «Трактор» и «Нефтехимик» встретятся в третий раз в сезоне

0:1
ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика 1-го периода: Броски: 27-16 ; Броски в створ: 15-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-6 ; Блокированные броски: 5-5 ; Силовые приемы: 6-2 ; Время в атаке: 03:49-03:26 ; Штраф: 0-0.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин — В атаке хозяева. Они пытаются «нагружать» Демчекно бросками со всех точек. Василий пока то ужасно справляется со всеми атаками нижнекамцев. Игроки «Трактора» же выходят в атаку, которая заканчивается броском, но шайба идет мимо.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин — Наброс в зону «Трактора». Шайба неприятно отскакивает от борта, Василий Демченко решает прижать шайбу ловушкой.
18 мин — Атака челябинцев, по ходу которой Кристиан Томас попадает под жесткий силовой прием Николая Тимашова. Судейский свисток молчит.
17 мин — Нижнекамцы в атаке, но с трудом дается им проход средней зоны.
16 мин — Опасно у ворот «Трактора». Падакин бросал с неудобной руки, Демченко в игре.
15 мин — Еще один момент у ворот хозяев, но Коротаев на месте.
14 мин — Атака «Трактора». Через бор попытался сыграть Никита Тертышный, затем борьба у бортов, после которой Егор Дугин наносит бросок, который, увы, идет мимо ворот.
13 мин — Бросок Александра Шарова, Коротаев на месте. Далее попытка атаки от нижнекамцев, но плотный прессинг со стороны челябинцев не дает им бросить по воротам.
12 мин — Борьба в углу зоны «Нефтехимика», которую выигрывают игроки «Трактора». Следует неточный бросок по воротам.
11 мин — Пытаются нижнекамцы закрепится в зоне, но прессинг челябинцев не дает им этого сделать.
10 мин — Вновь игра проходит в зоне «Трактора», однако шайба быстро выходит в зону «Нефтехимика», где игроки челябинцев начинают высокий прессинг.
9 мин — Неприятный бросок Андрея Нестрашила. Василий Демченко фиксирует шайбы в ловушку. После паузы, челябинцы попытались выйти из зоны, но нижнекамцы вновь завели ее в зону атаки. Однако до броска дело не дошло.
8 мин — Опасная атака «Трактора». Томас и Щехура выходили два в одного, после чего Кристиан бросает. На месте Коротаев.
7 мин — В атаке нижнекамцы. Опасный бросок, и пытается подставить клюшки Эмиль Галимов, но шайба идет мимо.
ГОЛ! Шайбу забросил Никита Никитин, команда «Трактор».
Судьи приняли решение. Игры высоко поднятой клюшкой нет, и это гол!
Однако сейчас судьи поехали проверять игровой эпизод на правильность взятия ворот. По версии наставника нижнекамцев Андрея Назарова, Александр Шаров играл высок поднятой клюшкой.
6 мин — Бросок Никиты Никитина, и шайба попадает в ворота! 1:0 в пользу «Трактора».
5 мин — Нижнекамцы в атаке. Пас на ворота и бросок в ближний угол, но Демченко не дремлет. В ответ, челябинцы организовали контратаку, но защита хозяев надежна.
4 мин — «Трактор» с шайбой, но хозяева перехватывают ее. Далее, Тимур Шарифьянов выкатывался к воротам Василия Демченко, на месте теперь уже челябинский вратарь.
3 мин — С опасной дистанции наносил бросок Александр Шаров, однако неточно. Затем, бросок в нижний угол, вратарь нижнекамцев Федор Коротаев пока на месте.
2 мин — В атаке нижнекамцы, однако «Трактор» перехватывает шайбу, и первый бросок по воротам хозяев наносит Семен Кокуев. После этого, следует борьба у борта и вновь проброс от игроков «Нефтехимика».
1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Шайба зашла в зону нижнекамцев, но оттуда ее выбросили игроки «Нефтехимика», после чего судья зафиксировал проброс.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды готовятся к выходу на лед. Сейчас прозвучит гимн России и Татарстана, после чего и начнется игра.
А вот и составы команд на сегодня. Отметим, что сегодня в составе «Трактора» не будет Виталия Кравцова и Антона Глинкина. Кравцов сейчас находится в расположении молодежной сборной России, а вот Антон Глинкин, по информации спортивных СМИ, получил травму. Зато сыграет за «Трактор» Никита Тертышный. Сын главного тренера нанят игру во втором звене, вместе с Семеном Кокуевым и Александром Рыбаковым. Кроме того, на лед вернулись Евгений Ресянский и Александр Шинин.
«Нефтехимик»:
Вратари: Ежов (Коротаев);
Форварды:
Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Падакин — Нестрашил — Хайруллин;
Галимов — Куликов — Бикмууллин;
Аркалов — Шарифьянов — Шафигуллин; Здунов.
Защитники:
Сергеев — Полашек;
Брынцев — Тимашов;
Волгин — Шарипзянов;
Семёнов.
Привет всем любителям большого хоккея! После недельного перерыва КХЛ вернулась! И в первом после перерыва игровом дне, «Трактор» продолжит свой большой выезд. Сопеником челябинцев в третий раз в сезоне станет нижнекамский «Нефтехимик». Пока что счет в этой импровизированной серии — 1:1. Посмотрим, кто сегодня выйдет победителем.