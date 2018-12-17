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/ «Трактор» и «Нефтехимик» встретятся в третий раз в сезоне

«Трактор» и «Нефтехимик» встретятся в третий раз в сезоне

Текстовая трансляция матча из Нижнекамска.
сегодня в 20:50
  |  Хоккей

0:1

ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 1-го периода: Броски: 27-16 ; Броски в створ: 15-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-6 ; Блокированные броски: 5-5 ; Силовые приемы: 6-2 ; Время в атаке: 03:49-03:26 ; Штраф: 0-0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — В атаке хозяева. Они пытаются «нагружать» Демчекно бросками со всех точек. Василий пока то ужасно справляется со всеми атаками нижнекамцев. Игроки «Трактора» же выходят в атаку, которая заканчивается броском, но шайба идет мимо. 

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Наброс в зону «Трактора». Шайба неприятно отскакивает от борта, Василий Демченко решает прижать шайбу ловушкой.

18 мин — Атака челябинцев, по ходу которой Кристиан Томас попадает под жесткий силовой прием Николая Тимашова. Судейский свисток молчит.

17 мин — Нижнекамцы в атаке, но с трудом дается им проход средней зоны.

16 мин — Опасно у ворот «Трактора». Падакин бросал с неудобной руки, Демченко в игре.

15 мин — Еще один момент у ворот хозяев, но Коротаев на месте.

14 мин — Атака «Трактора». Через бор попытался сыграть Никита Тертышный, затем борьба у бортов, после которой Егор Дугин наносит бросок, который, увы, идет мимо ворот.

13 мин — Бросок Александра Шарова, Коротаев на месте. Далее попытка атаки от нижнекамцев, но плотный прессинг со стороны челябинцев не дает им бросить по воротам.

12 мин — Борьба в углу зоны «Нефтехимика», которую выигрывают игроки «Трактора». Следует неточный бросок по воротам.

11 мин — Пытаются нижнекамцы закрепится в зоне, но прессинг челябинцев не дает им этого сделать.

10 мин — Вновь игра проходит в зоне «Трактора», однако шайба быстро выходит в зону «Нефтехимика», где игроки челябинцев начинают высокий прессинг.

9 мин — Неприятный бросок Андрея Нестрашила. Василий Демченко фиксирует шайбы в ловушку. После паузы, челябинцы попытались выйти из зоны, но нижнекамцы вновь завели ее в зону атаки. Однако до броска дело не дошло.

8 мин — Опасная атака «Трактора». Томас и Щехура выходили два в одного, после чего Кристиан бросает. На месте Коротаев.

7 мин — В атаке нижнекамцы. Опасный бросок, и пытается подставить клюшки Эмиль Галимов, но шайба идет мимо.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Никитин, команда «Трактор».

Судьи приняли решение. Игры высоко поднятой клюшкой нет, и это гол!

Однако сейчас судьи поехали проверять игровой эпизод на правильность взятия ворот. По версии наставника нижнекамцев Андрея Назарова, Александр Шаров играл высок поднятой клюшкой.

6 мин — Бросок Никиты Никитина, и шайба попадает в ворота! 1:0 в пользу «Трактора».

5 мин — Нижнекамцы в атаке. Пас на ворота и бросок в ближний угол, но Демченко не дремлет. В ответ, челябинцы организовали контратаку, но защита хозяев надежна.

4 мин — «Трактор» с шайбой, но хозяева перехватывают ее. Далее, Тимур Шарифьянов выкатывался к воротам Василия Демченко, на месте теперь уже челябинский вратарь.

3 мин — С опасной дистанции наносил бросок Александр Шаров, однако неточно. Затем, бросок в нижний угол, вратарь нижнекамцев Федор Коротаев пока на месте.

2 мин — В атаке нижнекамцы, однако «Трактор» перехватывает шайбу, и первый бросок по воротам хозяев наносит Семен Кокуев. После этого, следует борьба у борта и вновь проброс от игроков «Нефтехимика».

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Шайба зашла в зону нижнекамцев, но оттуда ее выбросили игроки «Нефтехимика», после чего судья зафиксировал проброс.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды готовятся к выходу на лед. Сейчас прозвучит гимн России и Татарстана, после чего и начнется игра.

А вот и составы команд на сегодня. Отметим, что сегодня в составе «Трактора» не будет Виталия Кравцова и Антона Глинкина. Кравцов сейчас находится в расположении молодежной сборной России, а вот Антон Глинкин, по информации спортивных СМИ, получил травму. Зато сыграет за «Трактор» Никита Тертышный. Сын главного тренера нанят игру во втором звене, вместе с Семеном Кокуевым и Александром Рыбаковым. Кроме того, на лед вернулись Евгений Ресянский и Александр Шинин.

«Нефтехимик»:

Вратари: Ежов (Коротаев);

Форварды:

Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Падакин — Нестрашил — Хайруллин;

Галимов — Куликов — Бикмууллин;

Аркалов — Шарифьянов — Шафигуллин; Здунов.

Защитники:

Сергеев — Полашек;

Брынцев — Тимашов;

Волгин — Шарипзянов;

Семёнов.

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Привет всем любителям большого хоккея! После недельного перерыва КХЛ вернулась! И в первом после перерыва игровом дне, «Трактор» продолжит свой большой выезд. Сопеником челябинцев в третий раз в сезоне станет нижнекамский «Нефтехимик». Пока что счет в этой импровизированной серии — 1:1. Посмотрим, кто сегодня выйдет победителем.

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