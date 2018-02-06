/ Экс-глава одного из южноуральских поселений осужден за мошенничество с жильем

Сообщником оказался его сын.

Бывший глава Магнитского городского поселения и его сын осуждены за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В суде установлено, что в 2015 году глава поселения помог своему родственнику купить квартиру, выделенную в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Для этого заключен фиктивный договор социального найма. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.

Кроме того, в 2015 году незаконно выделил местной жительнице и членам ее семьи во владение и пользование 3-комнатную квартиру стоимостью около 1,6 миллионов рублей, также приобретенную в соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилья. В результате преступных действий гражданка незаконно получила право собственности на муниципальное жилое помещение, предназначенное нуждающемуся лицу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Приговором суда бывшему главе поселения назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Его соучастнику — 2,5 года лишения свободы. Оба наказания условные. Также судом удовлетворен иск администрации Магнитского городского поселения о взыскании оставшегося ущерба на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о вынесении обвинительного приговора бывшему заместителю главы Магнитки Рашиту Багаутдинову и его соучастникам Вячеславу Мухаметгалину и Владимиру Черепанову. Все трое признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Соучастники использовали фиктивный договор социального найма жилья, составленный на лицо, не имеющее такого права. Затем они приватизировали помещение и реализовали его третьим лицам.

Суд приговорил Багаутдинова к 4 годам лишения свободы, Мухаметдинова — к 3 годам и 6 месяцам, а Черепанова к 3 годам лишения свободы. В отношении всех наказание условное, с испытательным сроком 3 года каждому.

