«Нет ничего невозможного»: на место главы Челябинска заявилось уже два кандидата

Второй день ведется прием документов от кандидатов на пост мэра.

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Первые кандидаты на должность главы Челябинска подали документы. Ими оказались 28-летний Максим Бакулин и 50-летний Георгий Невский. Оба кандидата имеют опыт участия в выборах.

Георгий Невский ветеран МВД и участник боевых действий. В этом году он пробует стать мэром уже в третий раз. В феврале этого года он пробовал стать мэром Копейска, в апреле главой Челябинска. Оба раза Георгий Невский не смог пройти отбор.

«Сегодня мной подано заявление и необходимые документы на участие в конкурсе на пост главы города Челябинска. Результат очевиден, но игнорировать данное мероприятие не имею права. Результат прошлой деятельности, а именно уход с поста „по собственному желанию“ бывшего мэра, утвержденного после аналогичного конкурса, придает сил и воодушевления! Нет ничего невозможного! Благодарю друзей и соратников, которые поддерживают меня! Отдельно благодарю „конкурентов и недоброжелателей“ воспитавших во мне гражданскую стойкость и силу духа», — написал на странице в соцсетях Георгий Невский.

Максим Бакулин возглавляет юридический отдел ООО «Право и Финансы». Он дважды пытался попасть в совет депутатов Центрального района. В первый раз в 2018 году на довыборах, затем в сентябре этого года. Во второй раз он проиграл Дмитрий Тарасову главврачу первой клинической больницы.

Новых заявок пока не поступило. У желающих есть время подать документы на участие до 21 октября. Собеседование с кандидатами пройдет 12 ноября. Его проведут восемь человек, половину из которых составят депутаты гордумы, еще столько же людей утверждены губернатором региона. Собеседование будет транслироваться в сети.