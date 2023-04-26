Глава челябинской полиции предложил оборудовать все крупные дороги региона отбойниками

Тросовые и бетонные ограждения предотвратят вылет автомобилей на встречку

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков предложил все четырехполосные дороги Челябинской области оборудовать тросовыми ограждениями и бетонными отбойниками. Инициативу он озвучил на оперативном совещании, посвященном безопасности на дорогах. В пресс-службе регионального полицейского главка пояснили, что мера предотвратит вылет автомобилей на встречную полосу.

26 апреля в главном управлении МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения в регионе. Заседание проходило с участием руководителей подразделений главка, территориальных органов внутренних дел, присутствовавших в режиме видео-конференц-связи, и начальника Госавтоинспекции региона Ивана Путкова. На совещание пригласили и министра общественной безопасности региона Светлану Костину, министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева.

В первом квартале 2023 года на 10,8% стало меньше дорожно-транспортных происшествий в области. Число ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось почти на 42%.

Михаил Скоков предложил разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями. Это предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу движения.



«Работа по обеспечению безопасного дорожного движения должна вестись ежедневно. Привлекайте к мероприятиям субъекты профилактики дорожно-транспортных происшествий, владельцев дорог. Наша задача — спасти жизни людей, не дать свершиться трагедии», — отметил на совещании начальник главка.

Главный полицейский поручил ГИБДД региона усилить контроль за местами проведения дорожных работ.