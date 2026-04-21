Понижение температуры и дожди пообещали южноуральцам 21 апреля

Ощутимо похолодает на крайнем севере

Сегодня, 21 апреля, из-за влияния циклона в Челябинской области пройдут дожди, а воздух будет прогреваться неравномерно: на севере региона будет чуть выше +5°C, на юге может потеплеть до +19°C. Ветер усилится. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +16°C. Южный умеренный ветер.

В Миассе день выдастся дождливым. Воздух прогреется до +14°C.

В Троицке, Карталах и Южноуральске потеплеет до +17°C. Местным жителям также потребуются зонты.

В Верхнем Уфалее сегодня на порядок ниже — около +6°C. Небольшой дождь, утром, возможно, со снегом. Слабый восточный ветер.

Жителям Бредов достанутся облачная погода с прояснениями и +18°C. Умеренный юго-западный ветер.

В Аше и Златоусте дождь остудит воздух до +12°C.

В Кыштыме осадки ожидаются в утренние и вечерние часы. Температура поднимется до +9°C.