/ Глава Челябинска проведет аппаратное совещание в прямом эфире

Аппаратное совещание в администрации Челябинска с руководителями подразделений и с главами районов города пройдет в прямом эфире. Участники встречи доложат Владимиру Елистратову о работе на прошедшей рабочей неделе и поделятся планами на будущую. Интернет-пользователи первыми могут узнать о важных событиях в Челябинске и поручениях главы столицы Южного Урала.
Присоединиться к трансляции совещания можно на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 3 июня в 09:00 (по челябинскому времени).
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