Аппаратное совещание с Натальей Котовой пройдет в прямом эфире

Врип мэра Челябинска выслушает отчеты глав районов.

Традиционное совещание с главой города Натальей Котовой пройдет в Администрации Челябинска в понедельник, 15 июля. Оно будет проходить в привычном для всех режиме, главы районов и их заместители зачитают свои отчеты.

Напомним, что на прошлой неделе Наталья Котова подчеркнула, что аппаратное совещание — не номинальное мероприятие. Глава города раскритиковала одного из чиновников за отчет с недостоверной информацией.



Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно посмотреть на сайте 1obl.tv, а также во всех соцсетях «Первого областного».

