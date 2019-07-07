Совещание с главами челябинских районов пройдёт в новом формате

Обсудят сервис по прямому взаимодействию администрации и жителей Челябинска.

В понедельник, 8 июля пройдёт еженедельное аппаратное совещание, которое проведёт врип главы города Наталья Котова. Однако новый мэр — новые правила. Читать отчёт о прошедшей неделе будут заместители глав районов, а не начальники управлений, как это проходило прежде.Одной из тем заседания станет работа платформы «Активный житель 74» — сервис для опросов Челябинцев по важным вопросам благоустройства города. Напомним, что, с помощью этого портала, был выбран новый цвет для городских автобусов, решена судьба набережной озера Смолино, а также определено будущее молодёжных трудовых отрядов.Даже Алексей Текслер положительно оценил платформу. Он назвал её удобным инструментом по взаимодействию жителей и властей Челябинска. Этот портал способствует выполнению того, в чем действительно нуждаются жители.

Предлагаем присоединиться к прямой трансляции заседания 8 июля в 09:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».