Одной из тем заседания станет работа платформы «Активный житель 74» — сервис для опросов Челябинцев по важным вопросам благоустройства города. Напомним, что, с помощью этого портала, был выбран новый цвет для городских автобусов, решена судьба набережной озера Смолино, а также определено будущее молодёжных трудовых отрядов.
Даже Алексей Текслер положительно оценил платформу. Он назвал её удобным инструментом по взаимодействию жителей и властей Челябинска. Этот портал способствует выполнению того, в чем действительно нуждаются жители.
Предлагаем присоединиться к прямой трансляции заседания 8 июля в 09:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».