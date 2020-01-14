Первый раз в первый класс: скоро стартует приёмная кампания в школах

В будущем учебном году в регионе будет 47 тысяч первоклассников.

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1 февраля в школах Челябинской области начнётся приёмная кампания. В целом правила никак не изменились, за исключением того, что реформы коснулись Семейного кодекса РФ и самого образования. Речь идет о принятом преимущественном праве детей из одной семьи учиться в одной образовательной организации.

Кстати, специалисты советуют выбирать школу для первоклашек поближе к дому, а когда ребенок станет старше, можно перейти в ту, где вам больше нравится.

В этом году впервые запущена услуга записи в первый класс через портал «Госуслуги». В любом месте в удобное для родителя время можно отправить свою заявку в ведомственную информационную систему, откуда они направляются в школу.

«Важный момент, что в школе вам уже не придется ничего писать, электронное заявление распечатают при вас и примут оригиналы документов», — говорит первый заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов.

Родителям важно отслеживать статус заявления. Документы в школу нужно предоставить в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки, приказ о зачислении в образовательное учреждение появляется в течение 7 рабочих дней.

Не рекомендуется отдавать детей в школу раньше 7-летнего возраста. Сами педагоги считают, что современные родители перегибают палку в штурме развивающих центров, желая поставить своего ребёнка на пьедестал среди «самых умных».

«Дайте детям побыть детьми, чтобы их организм сформировался, подготовился, здесь речь идёт не только о способностях детей, но и о физических данных и соматическом здоровье», — призывает родителей первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Родителям лучше сделать упор на социализацию и самообслуживание чада, условно говоря, ребёнок должен играть и уметь завязывать шнурки, а остальному его научат школе.

«Не нужно воспринимать школу как враждебное место, родители и педагоги должны работать во взаимодействии. Задача учителя — это успех вашего ребенка», — объясняет директор МБОУ "СОШ № 116 Челябинска Татьяна Трапезникова.

Педагоги также советуют родителям не зацикливаться на отметках детей — каждый имеет право на ошибку, и ребёнок достоин любви априори, а не только за пятерки.

Приемная кампания в школах продлится до 30 июня.