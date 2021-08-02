Глава Челябинска призвала жителей менять недобросовестные управляющие компании

Чаще всего горожане жалуются на отсутствие ремонта в подъездах, плохую уборку дворов и неоперативную работу аварийных служб

Глава Челябинска попросила своих заместителей провести анализ обращений от жителей, жалующихся на обслуживание своих многоквартирных домов, которые поступают в мэрию и которые челябинцы оставляют в социальных сетях. Если управляющие компании выполняют свою работу недобросовестно, жители вправе их заменить, сообщила на аппаратном совещании 2 августа Наталья Котова.

Чаще всего челябинцы жалуются на плохое содержание общедомового имущества — не соблюдаются графики уборки подъездов и дворов; несвоевременно косят траву; не восстанавливают утерянные крышки колодцев и не обносят эти места оградительной лентой; на несвоевременную обрезку деревьев; отсутствие освещения во дворе; отсутствие оперативной работы аварийных служб, что приводит к отключению коммунальных ресурсов; на невыполнение работ по текущему ремонту домов и так далее.

«Четко прослеживаются проблемы, которые связаны с работой управляющих компаний, которым жители платят деньги. Напоминаю, что органом управления многоквартирным домом является собрание собственников квартир. В компетенцию собрания в том числе входит и вопрос по смене управляющей компании, которая, по мнению жителей, не выполняет условия договора. Потому что по вашим обращениям мы все равно работаем с УК, а вы думаете, что недорабатывает администрация. Вы сами решаете, с какой компанией работаете, и если вы примете решение сменить управляющую компанию, мы это поддержим», — заявила Наталья Котова.





В Челябинской области сегодня официально зарегистрировано 586 таких организаций. Если недовольны обслуживанием организации, можно отказаться от ее услуг. Как сменить управляющую компанию за пять шагов — в инструкции ИА «Первое областное».

В июне этого года глава Челябинска Наталья Котова объехала несколько районов города, чтобы оценить благоустройство. Заглянула мэр и во дворы жилых домов. Состояние некоторых из них вызвало недовольство градоначальницы. Она предложила составить рейтинг управляющих компаний, который жители могли бы оценить и принять решение о смене УК, если в этом есть необходимость.