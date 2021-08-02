Челябинская область вошла в топ‑5 регионов по объему федеральных субсидий аграриям

Сельхозпроизводители Южного Урала получили 1,2 миллиарда рублей

По данным на конец июля 2021 года, на поддержку сельхозпроизводителей Челябинской области перечислено около 1,2 млрд рублей субсидий из федерального и областного бюджетов. Это 73,3% из выделенных государством средств. С этим результатом Южный Урал занимает пятое место в рейтинге регионов России по доведению субсидий до отрасли, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.

«Поддержка аграриев также осуществляется по линии льготного кредитования. С пониженной процентной ставкой южноуральским сельхозтоваропроизводителям предоставлены инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую сумму 14 млрд рублей», — отмечают в пресс-службе правительства региона.

Лидерами по доведению до аграриев федеральных субсидий стали Ненецкий автономный округ — 90,3%, Магаданская область — 87,5% и Кировская область — 82,6%. В целом по стране регионы довели до сельхозпроизводителей 43% федеральных субсидий, или 53,9 млрд рублей из выделенных 125,2 млрд рублей.