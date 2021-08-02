По данным на конец июля 2021 года, на поддержку сельхозпроизводителей Челябинской области перечислено около 1,2 млрд рублей субсидий из федерального и областного бюджетов. Это 73,3% из выделенных государством средств. С этим результатом Южный Урал занимает пятое место в рейтинге регионов России по доведению субсидий до отрасли, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.
«Поддержка аграриев также осуществляется по линии льготного кредитования. С пониженной процентной ставкой южноуральским сельхозтоваропроизводителям предоставлены инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую сумму 14 млрд рублей», — отмечают в пресс-службе правительства региона.
Лидерами по доведению до аграриев федеральных субсидий стали Ненецкий автономный округ — 90,3%, Магаданская область — 87,5% и Кировская область — 82,6%. В целом по стране регионы довели до сельхозпроизводителей 43% федеральных субсидий, или 53,9 млрд рублей из выделенных 125,2 млрд рублей.