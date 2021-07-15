Инструкция: как сменить управляющую компанию за пять шагов

В Челябинской области работают 586 организаций, которые занимаются содержанием многоквартирных домов

Содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов занимаются управляющие компании. В Челябинской области сегодня официально зарегистрировано 586 таких организаций. Если недовольны обслуживанием организации, можно отказаться от ее услуг. Как сменить управляющую компанию за пять шагов — в инструкции ИА «Первое областное».

В подъезде давно не было ремонта, двор убирают плохо, на просьбы жителей в управляющей компании не реагируют или хамят, но квитанции за обслуживание и ремонт дома жителям присылают регулярно? Если вам знакома такая история, стоит задуматься о смене управляющей организации.

По закону, если УК не справляется со своими обязанностями или выполняет свою работу плохо, собственники квартир имеют право в одностороннем порядке отказаться от ее услуг, изменить способ управления домом или выбрать другую управляющую организацию.

Инициатором смены управляющей компании может стать любой собственник в многоквартирном доме. Но окончательное решение соседям придется принять сообща. В первую очередь можно проанализировать рынок управляющих компаний и выбрать ту, которая, по вашему мнению, может выполнять свою работу добросовестно.





Далее необходимо организовать общее собрание жильцов и выбрать совет дома. Затем нужно провести собрание о смене формы управления домом, если жильцы хотят открыть ТСЖ, или о смене управляющей компании. Решение считается принятым, если большинство жителей выступили «за» (70—80 процентов). Голоса считаются не по числу жителей, а по количеству квадратных метров жилья, которые принадлежат тому или иному собственнику квартиры.

Внимательно отнеситесь к оформлению протокола. Допущенные в нем ошибки могут стать поводом для бывшей УК оспорить решение собственников в суде. В документе обязательно указывается дата и место проведения собрания, повестка дня и кворум. В течение пяти рабочих дней в адрес прежней управляющей компании и Госжилинспекции направляем уведомления о принятом решении с приложением копии протокола собрания.

Остается заключить договор с новой УК и забрать необходимую техническую документацию, а также ключи от всех помещений (чердаки, подвалы, бойлерная) у прежней организации. Иногда на этом этапе редко обходится без «коммунальных войн»: компания, с которой расторгли договор, может препятствовать передаче ключей и документов. В такой ситуации собственники квартир могут обратиться в Госжилинспекцию и полицию.

В июне этого года глава Челябинска Наталья Котова объехала несколько районов города, чтобы оценить благоустройство. Заглянула мэр и во дворы жилых домов. Состояние некоторых из них вызвало недовольство градоначальницы. Она предложила составить рейтинг управляющих компаний, который жители могли бы оценить и принять решение о смене УК, если в этом есть необходимость.

Задать вопрос о смене управляющей компании жители Челябинска могут в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска по телефону 264-31-02.