Алексей Текслер посетил чемпионат УрФО по дзюдо в Челябинске

Во время соревнований губернатор наградил заслуженного тренера по дзюдо Александра Миллера почётным званием.

Послушать 00:00

Сегодня, 19 сентября, в челябинском Центре олимпийской подготовки имени заслуженного тренера России Александра Миллера прошёл чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил соревнования вместе с супругой Ириной, а также наградил почётным званием самого заслуженного тренера по дзюдо.

«На Южном Урале любят и ценят этот мужественный, очень красивый вид спорта. Мы уже принимали чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, у нас получится повести большое спортивное событие по дзюдо в регионе уже в ближайшие годы»,— сказал Алексей Текслер.

Участие в соревнованиях принимали не только лучшие дзюдоисты Челябинской области, но и сильнейшие спортсмены Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Алексей Текслер не только посмотрел соревнования, но и поздравил с юбилеем Александра Миллера. Сегодня легендарному тренеру исполняется 70 лет. В качестве подарка губернатор наградил спортсмена званием Почётного жителя Челябинской области и отметил, что именно Александр Миллер стал инициатором создания в Челябинске первого в России центра олимпийской подготовки по дзюдо.