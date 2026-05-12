Глава Челябинска объяснил, почему город не оплатит салют за 3,5 млн на 9 Мая

Из-за сильных порывов ветра нельзя было выполнить требования безопасности

Алексей Лошкин рассказал, почему город не будет платить за праздничный салют, который не состоялся 9 мая. Стоимость контракта составляла 3,5 миллиона рублей.

На аппаратном совещании в мэрии градоначальник подвел итоги празднования 81‑й годовщины Победы. Он подтвердил: запуск фейерверка отменили из-за сильных порывов ветра. К вечеру 9 мая скорость воздуха достигала 20 метров в секунду. По технике безопасности использовать пиротехническое оборудование в таких условиях запрещено. На следующий день ветер не стих.

«В случае неисполнения указанного контракта из-за требований безопасности оплата по данному контракту не производится», — сказал на аппаратном совещании глава Челябинска.

При этом все остальные мероприятия прошли в штатном режиме, их посетило много жителей.

Особо Алексей Лошкин отметил новую площадку у кафедрального собора Рождества Христова. Там собралось большое количество горожан, формат признали удачным. Эту локацию теперь будут активно задействовать во всех праздничных событиях.

Мэр поблагодарил гарнизон УВД Челябинска за обеспечение безопасности и охрану порядка. Серьезных инцидентов не допустили. Построение на площади Революции вживую и по телевизору смотрели десятки тысяч человек.