Возле Кафедрального собора 9 Мая выступил челябинский хор «Аксиос»

На концерте «С верой в Победу» прозвучали песнопения и фронтовые хиты

На площадке возле Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске 9 Мая выступил челябинский хор «Аксиос». В праздничном концерте «С верой в Победу» прозвучали как песнопения, так и известные фронтовые песни.

«С верой в Победу» — такое название получил этот душевный концерт, и оно абсолютно точно отражает настрой сегодняшнего дня.

На концерте собралось много горожан, тех, кто чувствует красоту хорового пения и понимает его глубокий смысл. Настоящей изюминкой вечера стало выступление прославленного архиерейского мужского хора «Аксиос» Челябинской Митрополии.

Концерт посетил глава Челябинска Алексей Лошкин:

«Пообщался с солистами коллектива. Поблагодарил их за творчество, которое сегодня звучит особенно пронзительно. В их репертуаре переплетаются духовные песнопения, произведения светских композиторов и обработки народных песен — все то культурное наследие, которое делает нас сильными духом», — отметил он.

В Челябинске в этом году концерты прошли сразу на нескольких праздничных площадках.