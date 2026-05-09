На площадке возле Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске 9 Мая выступил челябинский хор «Аксиос». В праздничном концерте «С верой в Победу» прозвучали как песнопения, так и известные фронтовые песни.
«С верой в Победу» — такое название получил этот душевный концерт, и оно абсолютно точно отражает настрой сегодняшнего дня.
На концерте собралось много горожан, тех, кто чувствует красоту хорового пения и понимает его глубокий смысл. Настоящей изюминкой вечера стало выступление прославленного архиерейского мужского хора «Аксиос» Челябинской Митрополии.
Концерт посетил глава Челябинска Алексей Лошкин:
«Пообщался с солистами коллектива. Поблагодарил их за творчество, которое сегодня звучит особенно пронзительно. В их репертуаре переплетаются духовные песнопения, произведения светских композиторов и обработки народных песен — все то культурное наследие, которое делает нас сильными духом», — отметил он.
В Челябинске в этом году концерты прошли сразу на нескольких праздничных площадках.