Стало известно, каким будет салют 9 Мая в Челябинске

В течение 12 минут в небо будут взлетать 1,5 тысячи зарядов

Челябинская область готовится к празднованию 81‑й годовщины Великой Победы. Одно из самых зрелищных действий — фейерверк — пройдет традиционно на набережной реки Миасс. Он будет состоять из полутора тысяч пиротехнических изделий. Сейчас администрация Челябинска ищет подрядчика. Подробности салюта уже известны — информация о них размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 3,5 миллиона рублей. Согласно проекту муниципального контракта, начало фейерверка запланировано на 22 часа 9 мая 2026 года. Продолжительность шоу — не менее 12 минут. Фейерверк будет непрерывным и многоуровневым: в небо одновременно поднимутся заряды малого, среднего и крупного калибра.

В программе заявлено более полутора тысяч пиротехнических изделий. Зрителей ждут разнообразные визуальные эффекты: икс-эффект, брокад, пионы, кроссеты, хризантемы, кометы, ромашки, а также треск и грохот. В техническом задании также указаны серебристый пион с хвостом и трещащим центром.

Фейерверк будет сопровождаться музыкой, сообщает «КП-Челябинск». Безопасность для людей обеспечат 300 метров металлических ограждений, которые установят вокруг места запуска. После окончания салюта подрядчик обязан полностью убрать территорию от остатков пиротехники.