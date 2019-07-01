/ Глава Челябинска не увидела работу в подземных переходах на площади Революции

Подрядчика могут отстранить, если работы не совпадут с графиком.

Вопрос ремонта подземных переходов на площади Революции до сих пор остро стоит в Челябинске. Сейчас частично закрыты лестницы каждого выхода, подрядчик утверждает, что идет ремонт. Такой же информацией располагает социальный блок городской администрации.

Срок окончания работ до 30 сентября, но планируем, что работы будут завершены раньше, держим ситуацию на контроле. Подрядчик говорит, что обнаружилось много скрытых работ. Будем контролировать нахождение подрядчика на объекте. — доложил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

При этом временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова выразила сомнение, что ремонт можно завершить раньше. Ее не устраивает работа подрядчика.

Не вижу возможности, чтобы работы завершились раньше. Может, работы не совпадают с моими спусками в переходы, но я не вижу их. — прокомментировала Наталья Котова.

Напомним, что на работу направили 10 миллионов рублей, а по результатам конкурсных процедур сумма контрактов составила 8 миллионов.