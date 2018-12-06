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/ Директор Шуры оказался в больнице после драки в Челябинске

Директор Шуры оказался в больнице после драки в Челябинске

Потасовка завязалась между представителем известного артиста и кинопродюсером.
сегодня в 14:24
  |  Происшествия

Концертный директор Шуры попал в больницу после визита в Челябинск. Артист вместе со своим представителем Павлом Депершмидтом выступал в южноуральской столице, покидал ее в выходные. Они прибыли в аэропорт одновременно с кинопродюсером Дмитрием Табарчуком, а еще группой «На-На» и исполнителем Романом Жуковым. Звездная встреча закончилась дракой между Табарчуком и Депершмидтом.

В аэропорту Челябинска он на меня напал и начал меня избивать. Это произошло у всех на глазах. Мы громко разговаривали с артистом Шура. Я ужасно себя чувствую: страшные головные боли, кровоизлияние в мозг, сотрясение. Будем подавать в суд, настаивать на возбуждении уголовного дела. — сообщил сайту «Первый областной» Павел Депершмидт.

Несмотря на серьезные травмы, Павел Депершмидт отказался от госпитализации в Челябинске и отдался в руки медиков только в столице. Сейчас он находится на больничной койке.

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