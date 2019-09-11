В центре Челябинска сегодня вечером, 11 сентября, в воздух взмыл большой воздушный шар в виде сердца. Инсталляция была посвящена дню рождения Челябинска. На фигуре расположилась надпись: «С Днем рождения, любимый город!».
«Это акция ко дню рождения города. Этой инсталляцией хотели поздравить всю область», — рассказал молодой человек по имени Денис, представившийся сотрудником компании-подрядчика.
Размер сердца громаден. По словам очевидцев, оно соизмеримо с пятиэтажным домом в высоту. Горожане перформанс восприняли с радостью. Площадь заполнилась людьми, все торопились сделать фото с конструкцией.
Воздушный шар оборудован корзиной для одного человека. Но специалисты, которые занимались его установкой на площади, предупредили, что катать никого не будут.