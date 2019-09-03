Еще одна звезда приедет в Челябинск в День города

Участница проекта «Песни», а теперь и одна из BlakStar, NaZima выступит на сцене перед ЛА «Трактор».

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Сегодня, 3 сентября, стало известно, что звездных гостей в День города будет еще больше. Пресс-служба Администрации Челябинска сообщила, что на одной сцене с Тимати выступит его подопечная из проекта «Песни» — молодая подающая надежды вокалистка NaZima.

В проекте девушка по результатам зрительского голосования заняла лишь 4-ое место, но Тимати всегда выделял ее из числа других конкурсантов. Особенно тепло он отозвался о финальном номере певицы, в котором она исполнила песню «Беги», написанную специально для нее.

«Для меня это самый сильный номер и просто фантастический финал! С самого начала проекта именно ОНА мой главный фаворит», — говорил тогда Тимати в своем интервью.

Напомним, уже в эту субботу, 7 сентября, Челябинск отметит День города. Столицу Южного Урала приедут поздравить московские звезды. На главной сцене, которая расположится на Площади Революции, выступят Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа «А-Студио». Ведущим на праздничном концерте станет Дмитрий Нагиев.

Для любителей музыки другой направленности будет организована площадка перед ЛА «Трактор». В этот день здесь будут зажигать кумиры молодежи: Тимати, Леща Свик и Федук. Сегодня к этому списку присоединилась еще и NaZima.