/ Пермские военные привлечены к ответственности за самоубийство солдата из Магнитогорска

Также идет суд над срочником из Дагестана.

20 должностных лиц Пермской войсковой части привлечены к ответственности в связи с гибелью там уроженца Челябинской области. Как рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, офицерам назначили дисциплинарное взыскание, а двух из них лишили должностей.

По результатам прокурорской проверки, проведенной по факту гибели Рустама Авазова, виновные должностные лица войсковой части 88 503 привлечены к дисциплинарной ответственности. В адрес вышестоящего командования — командиру войсковой части 71 592 внесено представление, по результатам рассмотрения которого к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц войсковой части 88 503. В частности, 2 из них отстранены от занимаемой воинской должности, в том числе командир данной войсковой части. 2 офицера снижены в занимаемой воинской должности, 5 офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, 6 офицерам и старшему прапорщику объявлены строгие выговоры и выговоры, а также в отношении рассматриваемых лиц приняты иные решения на предмет служебного предназначения и дальнейшего прохождения военной службы. — рассказала сайту «Первый областной» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Также сейчас, в Пермском гарнизонном суде идет расследование в отношении 21-летнего жителя Дагестана. Его обвиняют в том, что он, путем физических и психологических издевательств, довел до самоубийства солдата-срочника Рустама Авазова, призванного на службу из Магнитогорска. Трагедия произошла 5 января.