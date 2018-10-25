/ Пенсионерка задушила больного раком мужа в Чебаркуле

Как объяснила жена покойного, именно она задушила своего супруга. Этот поступок женщина совершила намеренно. В последнее время мужчина сильно страдал от рака и просил ее прекратить его мучения.
По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. — рассказали в следственном отделе по Чебаркульскому району.
По уголовному кодексу РФ, поступок пенсионерки считается преступлением, поскольку эвтаназия в нашей стране незаконна. Женщине грозит уголовная ответственность по статье «Убийство».