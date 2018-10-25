/ Пенсионерка задушила больного раком мужа в Чебаркуле

По ее словам, он сам попросил это сделать.

В селе Кундравы Чебаркульского района скончался больной онкологией 67-летний мужчина. На место происшествия прибыли медики. При осмотре тела усопшего выяснилось, что южноуралец умер от механического удушья.

Как объяснила жена покойного, именно она задушила своего супруга. Этот поступок женщина совершила намеренно. В последнее время мужчина сильно страдал от рака и просил ее прекратить его мучения.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. — рассказали в следственном отделе по Чебаркульскому району.

По уголовному кодексу РФ, поступок пенсионерки считается преступлением, поскольку эвтаназия в нашей стране незаконна. Женщине грозит уголовная ответственность по статье «Убийство».