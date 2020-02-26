ГИБДД рекомендовала не пускать автобусы на трассы Челябинской области

Регион накрыл сильный снегопад.

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В городах и районах Челябинской области идёт сильный снегопад. Из-за осадков видимость снижается буквально до нескольких метров. ГИБДД региона рекомендовала прекратить движение пассажирских автобусов по трассам.

Уже сейчас движение по некоторым магистралям затруднено. Перевозки пассажиров могут остановить в Ашинском, Агаповском, Верхнеуральском, Чесменском, Карталинском, Кизильском, Брединском, Нагайбакском районах, а также в Усть-Катаве.

Напомним, что по данным гидрометцентра, снегопад будет идти весь день и продолжится завтра, хотя и станет менее сильным.

Водителям советуют не выезжать за пределы городов и сёл без необходимости. На областных и федеральных дорогах уже выставили дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы будут следить за безопасностью движения и смогут оказать помощь водителям, если те попадут в беду.