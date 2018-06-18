/ Герои России поделятся историями успеха с южноуральскими школьниками

Встречи пройдут в рамках всероссийской акции «Диалоги с Героями».

Герои Советского Союза и Российской Федерации посетят Южный Урал. В рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в Челябинскую область прибудут военный штурман Валерий Бурков, полковник Алексей Романов и подполковник Сергей Воронин. Для школьников и студентов продут тематические встречи.

Такие акции позволяют в формате живого диалога познакомиться с Героями, их деятельностью, историями успеха, а также интересными моментами из жизни. Проект затрагивает темы, касающиеся важности сохранения преемственности поколений и памяти воинских и трудовых подвигов, бережного отношения к истории страны, сопричастности к судьбе, истории и культуре родного Отечества. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

19 июня Герои России и Советского Союза встретятся с представителями Российского движения школьников, детских лагерей, трудовых отрядов, Юнармии, поисковиков и ветеранских организаций, а также студентами ЮУрГУ и ЮУрГАУ. Отдельная встреча запланирована для учащихся кадетских классов. 20 июня Валерий Бурков, Алексей Романов и Сергей Воронин посетят ЧВВАКУШ.